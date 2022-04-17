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القوات العراقية الخاصة تنفذ إنزالاً جوياً على مواقع لتنظيم "داعش"

Lebanon 24
17-04-2022 | 07:30
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، تنفيذ القوات العراقية الخاصة إنزالا جويا على مواقع لتنظيم "داعش" في شمال البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي: "ضمن عملية المطرقة الحديدية، نفذت القوات الخاصة عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجال جنوبي كركوك، وهي إحدى المناطق النائية، بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش".

أضافت: "تمكنت قوة الصولة الأولى من تطويق المنطقة بشكل محكم، تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع الذي يعتبر من المناطق الوعرة جدا والذي لا تتمكن الآليات من الوصول إليه".

وأشارت الخلية إلى أن "القوات الخاصة نفذت عمليات نوعية في متابعة أماكن تواجد الإرهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى من صولات رجالنا الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها".
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