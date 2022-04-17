عربي-دولي

إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ

Lebanon 24
17-04-2022 | 08:30
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أقلعت اليوم الأحد أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب في اسرائيل ومنتجع شرم الشيخ المصري على ما أكدت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية "إلعال".
وقالت الشرطة في بيان "إن الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش بقليل".
ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين اثنتين لرئيس الوزراء نفتالي بينيت لمصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
في تشرين الأول الماضي، هبطت طائرة تحمل شعار الناقل الرسمي "مصر للطيران" في رحلة وصفت بأنها "تاريخية".
وتعود الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والقاهرة اللتان وقعتا اتفاق سلام في العام 1979، إلى سنوات طويلة ماضية.
لكن كانت الرحلات تشغل عبر شركة طيران سيناء التي تأسست لهذا الغرض حصراً ودون وضع العلم المصري على الهيكل الخارجي لطائراتها.
وبينما تتواصل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دعا الفرع المصري لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية إلى مقاطعة مهرجاني الموسيقى "غراوند" و"نابيا" اللذان ينطلقان الأحد من سيناء.
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