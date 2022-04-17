البابا فرنسيس في عيد الفصح: لدخول الأماكن المقدسة في القدس بحرية

دعا البابا فرنسيس من الفاتيكان اليوم في مناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة في القدس، حيث خلفت اشتباكات عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة الأقصى. بحسب ما أفادت "الوكالة الفرنسية".وقال: "أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم".