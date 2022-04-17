24
o
بيروت
27
o
طرابلس
29
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تونس تسابق الزمن لمنع تسرب نفطي من سفينة غارقة
Lebanon 24
17-04-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت السلطات التونسية، اليوم الأحد، محاولات جديدة وعاجلة لتفادي كارثة تسرب حمولة سفينة تجارية على متنها 750 طناً من الوقود غرقت قبالة سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، وحماية سواحلها من تلوث بحري محتمل.
بالتزامن مع ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقاً في حادث غرق السفينة للوقوف على أسبابه واتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية واللازمة.
وفي هذا السياق، قالت وزارة النقل في بيان إن فريقاً من الغواصين نزل إلى موقع غرق السفينة المنكوبة لمعاينة وضعيتها وتحديد مكان تسرب المحروقات وتطويقها، للحيلولة دون وقوع تلوثّ بحري سيكون له انعكاسات بيئية سلبية.
وأشارت الوزارة إلى وجود إمكانية لشفط كمية المحروقات الموجودة على متن السفينة، وسيتم في هذا الإطار وضع حواجز للحد من انتشارها في البحر في حال تسربت. كما أشارت إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم تسرّب مادة "الغزوال" إلى البحر من الشحنة المحمّلة على السفينة المنكوبة.
كما أعلنت الوزارة الشروع في التحقيق البحري في حادثة غرق السفينة قبالة سواحل مدينة قابس، حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة وحفاظاً على حقوق الدولة التونسية.
وأوضحت أن الأمر يتعلق "بالوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق".
وبحسب الرواية الرسمية، كانت السفينة" كسيلو" قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظراً لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر. وطلبت السفينة مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد، ليتم السماح لها بالرسو على بعد حوالي 7 كيلومترات عن سواحل خليج قابس وتمّ إنقاذ طاقمها، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
Lebanon 24
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
04:00 | 2022-04-17
17/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
12:04 | 2022-04-17
17/04/2022 12:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
05:15 | 2022-04-17
17/04/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
23:10 | 2022-04-16
16/04/2022 11:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حديث مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة... ارتدت قميصا مفتوحا أظهر المايوه المثير! (صورة)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حديث مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة... ارتدت قميصا مفتوحا أظهر المايوه المثير! (صورة)
02:34 | 2022-04-17
17/04/2022 02:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:24 | 2022-04-17
متلازمة حرب أوكرانيا تتفشى في أوروبا الشرقية
16:59 | 2022-04-17
وزير الخارجية السوداني لمبعوثة أممية: منطقة الفشقة أرض سودانية
16:30 | 2022-04-17
محاولات روسية لاقتحام "حصن" الجنود الأوكرانيين في ماريوبول
15:30 | 2022-04-17
الملك الأردني يدعو إسرائيل لوقف "الإجراءات الاستفزازية" في القدس
15:00 | 2022-04-17
الكرملين: روسيا قادرة على تحمل المواجهة مع الغرب
14:00 | 2022-04-17
بين الغرب وروسيا.. حرب سيبرانية مفتوحة فما هي الاحتمالات والمخاطر؟
فيديو
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
18/04/2022 00:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
18/04/2022 00:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
18/04/2022 00:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact