عربي-دولي

الملك الأردني يدعو إسرائيل لوقف "الإجراءات الاستفزازية" في القدس

Lebanon 24
17-04-2022 | 15:30
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دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد إسرائيل إلى “وقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية” في المسجد الأقصى الذي يشهد منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.
واكد أن “الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين”.

ووجّه الحكومة إلى “الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية”.
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