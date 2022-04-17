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عربي-دولي
وزير الخارجية السوداني لمبعوثة أممية: منطقة الفشقة أرض سودانية
Lebanon 24
17-04-2022
|
16:59
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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق خلال لقاء مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، هنا تيتي، اليوم الأحد، أن منطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا أرض سودانية.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الصادق قوله، إنه على الإثيوبيين "الكف عن ادعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن". كما شدد الصادق على أن المفاوضات والحوار هما الحل "الأمثل" لتسوية الخلاف وتقريب وجهات النظر بين بلاده وإثيوبيا ومصر في قضية سد النهضة.
لن نفرط في شبر من أراضينا
وطالما أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريحات سابقة أن "الفشقة أرض سودانية خالصة، ولن نفرط في شبر من أراضينا".
وقال البرهان إن "السودان ليس في حالة عداء مع إثيوبيا"، وشدد على الالتزام "بحماية السودانيين في الفشقة من أي تهديدات".
كما قال قائد الجيش السوداني إن"الشعب يقف إلى جانب القوات المسلحة في بسط السيطرة على أراضي البلاد".
ودعا البرهان مواطني الفشقة "للانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية".
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