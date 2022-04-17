كوريا الشمالية تختبر سلاحاً نووياً تكتيكياً عشية مناورات جنوبية

وسط تحذيرات غربية من احتمال إقدام روسيا على استخدام سلاح نووي تكتيكي، أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ختام الاحتفالات بالذكرى السنوية لمؤسس البلاد، أمس الأول، على تجربة إطلاق منظومة جديدة من السلاح يمكن أن تعزز فاعلية الأسلحة النووية التكتيكية لبيونغ يانغ.وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أمس، أن السلاح التكتيكي الموجّه الجديد يرتدي أهمية كبرى ليحسّن جذرياً القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى ويعزز فاعلية استغلال الأسلحة النووية التكتيكية. وأضافت أن الاختبار كان ناجحاً من دون تحديد التاريخ الدقيق للاختبار أو المكان الذي أجري فيه.وأفادت قيادة القوات المسلحة في كوريا الجنوبية بأنها رصدت مقذوفين أطلقا في وقت متأخر من السبت وحلقا لمسافة 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومتراً بسرعة حوالي 4 ماخ.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة أخذت علماً بإعلان كوريا الشمالية عن التجربة وتراقب الوضع.وظهر في الصور التي نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية، كيم جونغ أون وهو يبتسم محاطاً بمسؤولين يرتدون الزي الرسمي ويهتفون. وقد صفق خلال مشاهدته اختبار إطلاق السلاح.ويأتي ذلك، عشية انطلاق مناورات الربيع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عبر المحاكاة بالكمبيوتر ومن دون أي مناورات لقوات ميدانية.