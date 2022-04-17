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عربي-دولي
أوكرانيا تعلن تدمير أهداف روسية.. والاخيرة تتوعد
Lebanon 24
17-04-2022
|
23:07
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أعلن سلاح الجو الأوكراني، ليلة الاثنين، إسقاط ثلاث طائرات هليكوبتر وطائرة حربية، وأخرى بدون طيار تابعة للجيش الروسي.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن من قام بتدمير الطائرات الروسية وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية والقوات البرية.
في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية إن القوات الروسية تستعد لضربة جوية على مصنع آزوفستال في ماريوبول، حيث يتحصن من تبقى من القوات الأوكرانية التي كانت تدافع عن المدينة.
ووفقا للجيش الأوكراني، فإن القوات الروسية تخطط لاستخدام قنابل يمكنها اختراق الهياكل الخرسانية والملاجئ والتحصينات والمنشآت الصناعية.
وقال زيلينسكي في كلمته الليلية إن القصف الروسي على خاركيف كان مستمرا.
وأضاف: "هذا ليس سوى إرهاب متعمد: قذائف مورتر ومدفعية ضد أحياء سكنية عادية وضد مدنيين عاديين".
وقال سينيهوبوف في منشور على تطبيق تيليغرام إن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في شن هجمات مضادة في منطقة خاركيف، لتستعيد السيطرة الكاملة على قريتين وتسيطر جزئيا على ثالثة.
المصدر:
سكاي نيوز
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