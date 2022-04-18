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3 وفيات بكوفيد-19 في شنغهاي هي الأولى منذ بداية الحجر

Lebanon 24
18-04-2022 | 01:00
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قال المركز المالي الصيني في شنغهاي إن ثلاثة أشخاص مصابين بكوفيد-19 توفوا، الأحد، في أول مرة يتم الإبلاغ فيها وفيات بين مرضى فيروس كورونا، خلال التفشي الحالي.

وأبلغت المدينة عن 19,831 حالة إصابة يومية جديدة بدون أعراض ب COVID-19 في 17 نيسان، بانخفاض عن 21,582 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها الأعراض 2417 حالة، انخفاضا من 3238 حالة.

وأجرت المدينة أكثر من 200 مليون اختبار للحمض النووي منذ 10 آذار في محاولة للحد من أكبر تفش لكوفيد-19 في الصين منذ اكتشاف الفيروس التاجي لأول مرة في ووهان في أواخر عام 2019.

وتواجه العاصمة الاقتصادية للصين حاليا أسوأ تفش للوباء منذ ظهوره.

وفرض حجر على كل سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، تقريبا. وهم يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الغذائية.

وتعزل السلطات الأشخاص الذين تثبت إصابتهم حتى الذين لا تظهر عليهم أعراض، عبر وضعهم في مراكز للحجر الصحي. لكن مع تسجيل أكثر من عشرين ألف إصابة يوميا في الأيام الأخيرة، تواجه السلطات صعوبة في مواكبة وتيرة انتشار الفيروس.

وهي تسعى حاليا إلى تأمين عشرات الآلاف من الأسرة لإيواء مرضى كورونا.
المصدر: الحرة
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