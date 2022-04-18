عربي-دولي

"منع الهجمات الإرهابية"...طائرات تركية تقصف أهدافا لمسلحين أكراد شمالي العراق

Lebanon 24
18-04-2022 | 01:30
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نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله، إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا ومعسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق.


ونُقل عن أكار قوله إن قوات خاصة "دخلت المنطقة عن طريق التسلل من البر" شاركت في العملية، التي قال إنها استهدفت مناطق ميتين أوزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.

وقال: "عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها. وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى"، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن العملية.
 
وأضاف أن هذه العملية تهدف إلى "منع الهجمات الإرهابية" و"ضمان أمن حدودنا". وأشار إلى أنها كانت مدعومة أيضا بوحدات مدفعية.

ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، وكلاهما تعتبرهما أنقرة جماعتين إرهابيتين.

وتشن تركيا غارات جوية بشكل منتظم على شمال العراق، كما أرسلت قوات كوماندوس إلى المنطقة لدعم هجماتها.
المصدر: سكاي نيوز
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