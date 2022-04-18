للتأكد من جرائم روسيا.. زيلينسكي يدعو ماكرون لزيارة أوكرانيا







وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية أجريت الجمعة وبثت الأحد: "تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول "إبادة جماعية" في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأميركي جو بايدن.



واعتبر الرئيس الأوكراني، الأربعاء، هذا الرفض "مؤلما جدا".



وتابع زيلينسكي لشبكة "سي إن إن": "قلت له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، أن هذه ليست سوى إبادة جماعية. دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سيأتي وسيرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم". قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا، لكي يرى بأم العين أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض ماكرون استخدامه حتى الآن.وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأميركية أجريت الجمعة وبثت الأحد: "تحدثت إلى إيمانويل. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول "إبادة جماعية" في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأميركي جو بايدن.واعتبر الرئيس الأوكراني، الأربعاء، هذا الرفض "مؤلما جدا".وتابع زيلينسكي لشبكة "سي إن إن": "قلت له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربا، أن هذه ليست سوى إبادة جماعية. دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سيأتي وسيرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".





وأضاف: "كلمة إبادة جماعية لها معنى" و"يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس عن سياسيين". وأشار إلى أن "الدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية".



وفي المقابلة التي بثت الأحد، قال الرئيس الأوكراني أيضا إنه يرغب في أن يزور بلاده جو بايدن، الذي أكد الأسبوع الماضي أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية". وبرر ماكرون، الخميس، قراره عدم استخدام مصطلح "إبادة جماعية" بالقول إن "التصعيد الكلامي" لن "يساعد أوكرانيا"، وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.وأضاف: "كلمة إبادة جماعية لها معنى" و"يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس عن سياسيين". وأشار إلى أن "الدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية".وفي المقابلة التي بثت الأحد، قال الرئيس الأوكراني أيضا إنه يرغب في أن يزور بلاده جو بايدن، الذي أكد الأسبوع الماضي أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية".