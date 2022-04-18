عربي-دولي

لاول مرة منذ تأسيس دولتهم... اليهود يحتفلون بعيد الفصح في الإمارات!

Lebanon 24
18-04-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-943327-637858659087166777.jpg
Doc-P-943327-637858659087166777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقامت الجالية اليهودية الصغيرة في الإمارات أول تجمع لها في دولة عربية منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

تقول الصحيفة إن المهاجرين اليهود يجدون في إمارة دبي والعاصمة الإماراتية أبوظبي ملاذا من معاداة السامية، وميزة بسبب الضرائب المنخفضة وقواعد كوفيد المتساهلة. 

وأضافت "القوانين الصارمة التي تفرضها الإمارات ضد خطاب الكراهية تجاه أي دين -وليس الإسلام فقط- تجعل بعض اليهود يشعرون بأمان أكبر عند ارتداء الطاقية اليهودية في دبي مقارنة ببعض المدن الغربية".

وقد تجمع أكثر من 20 يهوديا مقيما في الإمارات في منزل خاص في دبي، الشهر الماضي، لخبز الماتزو، أحد الأركان الأساسية للمطبخ اليهودي والذي يعد جزءا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفصح.  ولم يختلف الوضع كثيرا في أبوظبي، وفقا للصحيفة.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن الفنادق والأماكن السكانية، بدعم من السلطات الإماراتية، أصبحت تجتذب اليهود عبر تقديم وجبات عيد الفصح التي تروي قصة الكتاب المقدس عن هجرة الإسرائيليين من مصر. 

ولمواصلة الاحتفال، أعلنت إحدى الجماعات اليهودية عن "عيد الفصح الذي تحلم به في قلب دبي". ومن المتوقع أن يحضر حوالي ألف إسرائيلي ويهودي أميركي من الخارج هذه الفعالية لإضاءة الشموع والصلاة هذا الأسبوع.

ولسنوات احتفظ اليهود في الإمارات بثقافتهم ودينهم بعيدا عن أنظار العامة. ويقولون إن اتفاقية إبراهيم، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، عام 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية، بما في ذلك الإمارات، غيرت قواعد اللعبة، وأعادت تشكيل العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

وتروي الصحيفة قصة إدوين شكر الذي سعى لمدة 50 عاما للعودة إلى العالم العربي بعد فراره من العراق، وهو في عمر الـ16 عاما، لكونه يهوديا يواجه الاضطهاد. 

ومن لندن عاد شكر إلى الشرق الأوسط، حيث يخطط لشراء منزل على مسافة قريبة من إحدى التجمعات اليهودية في دبي، بعدما استقر العام الماضي في الإمارات ضمن أوائل أفراد الجالية اليهودية الجديدة في المنطقة منذ عقود.

وقال شكر (66 عاما): "لا أستطيع أن أصف بهجة سماع لغتي الأم، والاستماع إلى الجيران العرب الذين نشأت معهم، وذلك في جو من الأمان التام. لم أتخيل قط أنني سأرى ذلك في بلد عربي".

يذكر أن عيد الفصح في التقويم المسيحي الغربي الأحد الماضي، وهو أحد الشعانين للمسيحيين الأرثوذكس الشرقيين قد تزامن مع عيد الفصح اليهودي وشهر رمضان للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-04-18
05:45 | 2022-04-18
05:30 | 2022-04-18
05:00 | 2022-04-18
04:30 | 2022-04-18
04:00 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website