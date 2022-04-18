احتجاجات واضطرابات إثر "خطط حرق القرآن"..السويد تشتعل!

أصيب 3 أشخاص بنيران الشرطة السويدية، خلال أحدث الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت إثر إعلان سياسي سويدي اعتزامه حرق نسخ من القرآن في مناطق عدة بالبلاد.وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الاثنين، بأن اضطرابات اندلعت في أرجاء السويد في الأيام الأخيرة بعدما أعلن السياسي الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، راسموس بالودان، اعتزامه حرق نسخ من القرآن خلال جولة في عدة بلدات ومدن بالبلاد.وفي مساء السبت، رشق نحو 150 شخصا عناصر الشرطة بالحجارة، كما أحرقوا عددا من السيارات في مدينة نورشوبينغ شرقي السويد.وذكرت وسائل إعلام سويدية أن بالودان وحزبه "سترام كورس" أعربوا عن عزمهم على تنظيم مظاهرة في المنطقة، لكنهم لم يظهروا.وردت الشرطة على الاحتجاجات في نورشوبينغ بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، لكن 3 أشخاص أصيبوا بالشظايا، ونقلوا إلى المستشفى.وقالت الشرطة إنها: "اعتقلتهم في وقت لاحق للاشتباه في ارتكابهما جرائم".وأفيد بوقوع اضطرابات في مدينة لينكوبينغ المجاورة، حيث كان بالودان يخطط لتنظيم مظاهرة لكنه ألغاها.وقال السياسي السويدي على حسابه بموقع "فيسبوك" إنه اتخذ القرار لأن السلطات السويدية "غير قادرة تماما" على حمايته أو حماية أنصاره.وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم وعدد من المدن السويدية الأخرى اشتباكات عنيفة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على خلفية الموضوع نفسه.