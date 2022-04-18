بوتين يحوّل تركيزه نحو دونباس.. هل هي المعركة التي يتوق إليها الروس؟

اندلعت المعارك في البلدات والضواحي الشمالية المكتظة بالسكان حول العاصمة كييف، وحتى الآن شهدت هذه المعارك انتصاراً أوكرانياً خلال الأسابيع السبعة الماضية، لكن الحرب على وشك أن تأخذ منعطفًا صعبًا نحو الجنوب الشرقي ونحو مساحة شاسعة من الأراضي المسطحة المكشوفة على مصراعيها، مما يغير بشكل أساسي طبيعة القتال والأسلحة المستخدمة والاستراتيجيات التي قد تحقق النصر.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "يعترف المحللون العسكريون والقادة الأوكرانيون والجنود وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حربًا أوسع، من التي بدأت بمحاولة فاشلة للاستيلاء على العاصمة، ستشن الآن في منطقة دونباس الشرقية. وقال الجنرال بن هودجز، القائد السابق للجيش الأميركي في أوروبا، "ما نتحدث عنه هو، بجد، معركة تقليدية وقاتلة للغاية من المناورات حيث ستهاجم القوات الروسية مواقع أوكرانيا الثابتة على الأرض والتي ستكون أكثر عرضة". دونباس هي منطقة بحجم ولاية نيو هامبشاير، يمتد خطها الأمامي لمئات الأميال؛ تحدها روسيا من الشمال والشرق على شكل قوس، ويتحدث معظم السكان اللغة الروسية. قبل الغزو الروسي في شباط، كانت أوكرانيا تقاتل الانفصاليين المدعومين من روسيا هناك منذ العام 2014، عندما أثارت موسكو انتفاضة وأرسلت قوات لدعمها. كانت تلك الحرب قد وصلت إلى طريق مسدود، حيث يسيطر كل جانب على الأرض دون أن يؤمن أي طرف فوزه على حساب الآخر".

وتابعت الصحيفة، "الآن، ما قد يكون المرحلة الحاسمة من حرب بوتين الأخيرة هو العودة إلى تلك المنطقة نفسها، المنكوبة جراء ثماني سنوات من الصراع والمليئة بالألغام الأرضية والخنادق، فيما يحاول غزو الجزء الذي لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا من دونباس. لم يتخذ أي من الجانبين خطوة كبيرة في الأيام الأخيرة، ويقول محللون إنها ستتطلب على الأرجح صراعا طويلا ودمويا حتى ينتصر أي منهما. يحشد كلا الجانبين القوات لخوض معركة كبرى، حيث أعادت القوات الروسية تجميع صفوفها بعد تعرضها للضرب والطرد من كييف، مما أدى إلى تشرذم وحداتها بسبب الخسائر الفادحة وخسائر المعدات. وقال مسؤولون في البنتاغون إن روسيا زادت بشكل عام عدد الكتائب المقاتلة في الشرق هذا الشهر، مع المزيد من التعزيزات على الطريق. وسحبت موسكو ما يصل إلى 40 ألف جندي من شمال أوكرانيا لإعادة تنظيمهم وإعادة تسليحهم وإعادة إمدادهم في روسيا وبيلاروسيا، ومن المتوقع أن يتحرك البعض على الأقل نحو الشرق عبر روسيا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضافت الصحيفة، "كان الجيش الأوكراني في الشرق يقدر بنحو 30 ألف جندي قبل الغزو الروسي. بعد صد الهجوم الروسي على كييف، أعيد انتشار وحدات النخبة العسكرية في شرق أوكرانيا، لكن تقدير حجم وقوة القوات الأوكرانية هناك أمر صعب الآن. الوحدات أصغر حجما وأكثر قدرة على الحركة من القوات الروسية، ولم تكشف الحكومة عن أي تفاصيل عن تحركاتها. في هذه المرحلة الجديدة من الحرب، سيحتاج الأوكرانيون إلى ترسانة أسلحة جديدة - لا سيما المدفعية البعيدة المدى وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق. سوف يحتاجون أيضًا إلى المزيد من المركبات المدرعة لحماية قواتهم ولسحب قطع المدفعية نحو الخطوط الأمامية. استجابت الدول الغربية لهذه الحاجة. إلا أن هذه الأسلحة الغربية قد جذبت انتباه روسيا. وقال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة إن موسكو أرسلت مذكرة دبلوماسية احتجاجية رسمية لتحذير الولايات المتحدة من "عواقب لا يمكن التنبؤ بها" لشحن مثل هذه الأسلحة. ربما يكون الاختلاف الأكبر عن مرحلة الحرب في الشمال الأوكراني، التي دارت رحاها بين المدن والغابات والتلال، هي التضاريس.

وبحسب الصحيفة، "يقول محللون عسكريون إن الجانبين سيحاولان التطويق. ستصبح حربًا مدفعية، تُخاض على مسافات تصل إلى عشرات الأميال، حيث يمكن أن تطغى الأعداد الهائلة من قطع المدفعية الروسية والدبابات والمروحيات الهجومية على تفوق أوكرانيا في دوافع جنودها ومعنوياتهم. من المتوقع أن تستخدم موسكو هذه القوة النارية الثقيلة لضرب مواقع العدو قبل إرسال قوات برية لمحاولة الاستيلاء عليها. وقال المحللون، على الرغم من الميزة الروسية في أعداد القوات والتسلح، فإن التضاريس المفتوحة تقدم فائدة واحدة على الأقل للمدافعين الأوكرانيين: أياً تكن وسيلة التقدم الروسية، سواء من خلال فصيلة مؤلفة من 30 جندياً أو كتيبة محاطة بمركبات مدرعة، فسوف يتعين عليها عبور المناطق المكشوفة. وكما أظهرت القوات الأوكرانية بالفعل، فإن استعدادها لتدمير بنيتها التحتية، مثل السدود لإحداث فيضانات أو الجسور لإغلاق الطرق، قد أثبتت فعاليتها في تعطيل القوات الروسية، مما يجعلها عرضة لهجمات مضادة".

وتابعت الصحيفة، "لن يكون الوضع مختلفاً في دونباس. يمكن أن تكون الجسور والطرق والحقول جميعها ملغومة وربما سيتم تدميرها لتوجيه القوات الروسية باتجاه الجنود الأوكرانيين الذين تمركزوا في وضعية دفاعية. سيكونون مسلحين بصواريخ موجهة مضادة للدبابات ومدعومين بالمدفعية التي سبق رؤيتها في أجزاء مهمة من التضاريس مثل تقاطعات الطرق. عندما استعادت القوات الأوكرانية تروستيانتس في شمال شرق أوكرانيا في آذار، على سبيل المثال، فقد دمرت مدفعيتها بنجاح بطارية المدفعية الروسية الموضوعة في المدينة، مما فتح الطريق لهجوم مضاد بالدبابات والمشاة. قد تمر أسابيع قبل أن تنضم الأطراف إلى معركة كبرى، مما قد يفتح المجال أيضًا لسلسلة من المواجهات المميتة المتزايدة والتي ستدوم لشهور، وفقًا لمسؤولين ومحللين عسكريين أميركيين وبريطانيين وأوكرانيين. قال مسؤول كبير في إدارة بايدن، مصراً على عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً: "ستكون حرباً قبيحة حقًا بطيئة الحركة، حيث لن نشهد على تحرك للخطوط الأمامية لأسابيع"."

وختمت الصحيفة، "ومع ذلك، يبدو أن الجيش الروسي تعلم من الأخطاء التي ارتكبها في ضواحي كييف وعلى طول سواحل آزوف والبحر الأسود. وسيبدأ القتال في الشرق بالقرب من خطوط الإمداد الممتدة حتى الحدود الروسية؛ يمكن أن يكون ذلك مفتاحًا لجيش روسي ميكانيكي يتقدم في هجوم تقليدي كبير عبر الريف. وقال الجنرال المتقاعد فيليب م. بريدلوف، القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، عن الروس، "إنهم الآن على استعداد لخوض الحرب التي يريدونها حقًا"."