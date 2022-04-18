بينها 4 في دول عربية.. تعرفوا إلى أقوى 10 عملات في العالم

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان: "تعرّف إلى أقوى 10 عملات في العالم لعام 2022... تتصدّرها 4 دول عربية"، وجاء فيه:

بعد تفشي جائحة كورونا حول العالم أواخر عام 2019، لم تعد اقتصادات الدول المتضررة، وعملاتها، كما كانت عليه سابقا، حيث نجح الوباء في التأثير على الاقتصادات الرئيسية وتسبب في انخفاض طفيف لقيمة العملات.



لكن بحلول عام 2022، نجحت بعض الدول في الازدهار والمحافظة على عملاتها وتحصين موقعها في قائمة أفضل 10 عملات في العالم لسنة 2022. لكن بحلول عام 2022، نجحت بعض الدول في الازدهار والمحافظة على عملاتها وتحصين موقعها في قائمة أفضل 10 عملات في العالم لسنة 2022.

واللافت أن هذه القائمة تتصدرها عملات 4 دول عربية هي الكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن.

وفي ما يلي قائمة بأقوى 10 عملات في العالم:

1 - الدينار الكويتي (KWD)



أبصر الدينار الكويتي النور عام 1960 عندما نالت الدولة استقلالها عن بريطانيا، وكان يعادل جنيها واحدا في ذلك الوقت. وحالياً، فإن سعر صرف الدينار بات يناهز 3.28 دولارات، ما يعني أن الدولار الأميركي يساوي 0.3 دينار، وبذلك يحتل الدينار المركز الأول في هذه اللائحة.



2 - الدينار البحريني (BHD)



بلغ سعر صرف الدينار البحريني 2.63 دولار، وهذا يعني أن الدولار الواحد يساوي 0.37 دينار بحريني، ولذلك أتى في المركزي الثاني بعد الدينار الكويتي. أبصر الدينار الكويتي النور عام 1960 عندما نالت الدولة استقلالها عن بريطانيا، وكان يعادل جنيها واحدا في ذلك الوقت. وحالياً، فإن سعر صرف الدينار بات يناهز 3.28 دولارات، ما يعني أن الدولار الأميركي يساوي 0.3 دينار، وبذلك يحتل الدينار المركز الأول في هذه اللائحة.بلغ سعر صرف الدينار البحريني 2.63 دولار، وهذا يعني أن الدولار الواحد يساوي 0.37 دينار بحريني، ولذلك أتى في المركزي الثاني بعد الدينار الكويتي.

3 - الريال العُماني (OMR)



أُطلق الريال العُماني سنة 1970 باسم "الريال السعيدي". ويبلغ سعر صرفه الحالي 2.59 دولار أميركي، ويأتي في المركز الثالث ضمن لائحة أفضل 10 عملات في العالم.



4 - الدينار الأردني (JOD)



على الرغم من ربط عملته بالدولار الأميركي بمعدل أعلى في البداية، فقد تمكن الأردن من الحفاظ على سياسة ربط ديناره المعتمد منذ عام 1950 بنجاح على مدى عقدين تقريبا، ويعادل سعر صرفه الآن 1.41 دولار.



5 - الجنيه الإسترليني (GBP)



يبلغ سعر صرفه حاليا 1.30 دولار أميركي، ويُعد من العملات الأكثر تداولا في العالم، وتداوله مقابل الدولار هو الثالث بين الأكثر تداولا مقابل العملة الأميركية بعد اليورو والين الياباني.



والجنيه الإسترليني ليس فقط العملة الوطنية لإنكلترا، بل أيضا عملة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. كما يُستخدم كعملة موازية في 3 مناطق تابعة للتاج البريطاني هي غيرنزي وجيرسي وجزيرة مان. أُطلق الريال العُماني سنة 1970 باسم "الريال السعيدي". ويبلغ سعر صرفه الحالي 2.59 دولار أميركي، ويأتي في المركز الثالث ضمن لائحة أفضل 10 عملات في العالم.على الرغم من ربط عملته بالدولار الأميركي بمعدل أعلى في البداية، فقد تمكن الأردن من الحفاظ على سياسة ربط ديناره المعتمد منذ عام 1950 بنجاح على مدى عقدين تقريبا، ويعادل سعر صرفه الآن 1.41 دولار.يبلغ سعر صرفه حاليا 1.30 دولار أميركي، ويُعد من العملات الأكثر تداولا في العالم، وتداوله مقابل الدولار هو الثالث بين الأكثر تداولا مقابل العملة الأميركية بعد اليورو والين الياباني.والجنيه الإسترليني ليس فقط العملة الوطنية لإنكلترا، بل أيضا عملة اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. كما يُستخدم كعملة موازية في 3 مناطق تابعة للتاج البريطاني هي غيرنزي وجيرسي وجزيرة مان.

6 - دولار جزر كايمان (KYD)



هذه الدولار هو العملة الكاريبية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 10 عملات في العالم، انطلاقا من كونها تعود لمنطقة بريطانية تتمتع بالحكم الذاتي وتُعد واحدة من أفضل الملاذات الضريبية في العالم بالنسبة إلى الأفراد والشركات. ويبلغ سعر صرفه الآن 1.2 دولار أميركي.



7 - اليورو الأوروبي (EUR)



هو العملة الاحتياطية الثانية بعد الدولار الأميركي، حيث يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 25% من جميع المدخرات العالمية، كما أن نحو 25 دولة ربطت عملاتها باليورو بسعر ثابت، وهو حاليا العملة الرسمية في 19 دولة أوروبية، ويبلغ سعر صرفه الآن 1.09 دولار.



8 - الفرنك السويسري (CHF)



هو أحد أكثر العملات استقرارا في العالم ونادرا ما يتأثر بالتضخم. وفعلياً، فإن الفرنك هو عملة سويسرا وسعر صرفه يعادل 1.06 دولار أميركي.



9 - الدولار الأميركي (USD)



منذ عام 1944، بعد اتفاقية "بريتون وودز"، أصبح الدولار الأميركي "العملة الاحتياطية العالمية"، وهو حاليا العملة الأكثر تداولا في سوق العملات (الفوركس)، ويرتفع الطلب دائما عليه لأنه مستخدم في جميع أنحاء العالم، فيما الولايات المتحدة التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 22 تريليون دولار تُعد المحرك الاقتصادي للعالم، ويستمد الدولار قوته من هذا النفوذ.

10 - الدولار البهامي (BSD)



هو العملة الرسمية لجزر البهاما منذ عام 1966 ومرتبط بالعملة الخضراء على قدم المساواة تقريبا، وسعر صرفه يعادل الآن 0.94 دولار أميركي.

(العربي الجديد)