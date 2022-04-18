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سيئول: بيونغ يانغ تستعد لعرض عسكري ضخم

Lebanon 24
18-04-2022 | 08:30
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أعلن مسؤول كوري جنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية تستعد بشكل جدي لتنظيم عرض عسكري في يوم 25 نيسان بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي لكوريا الشمالية.

وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، إن الشمال يستعد لعرض عسكري ضخم مع حشد أكثر من 10 آلاف جندي في مطار ميريم بالعاصمة بيونغ يانغ، استعدادا لإقامة العرض العسكري، ويبدو أن عدد الجنود هناك سيزداد في نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع المسؤول الكوري الجنوبي أن تحشد كوريا الشمالية أكثر من 20 ألف جندي في العرض العسكري القادم.

كما تم حشد مجموعة من المعدات العسكرية مثل الدبابات والعربات المجنزرة والطائرات ومنصة الإطلاق المتنقلة (TEL) وغيرها في مطار ميريم، وفقا للمسؤول.

وأفاد مسؤولون أن بيونغ يانغ قد تكشف في العرض العسكري عن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات، والصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى التي يمكنها حمل رؤوس حربية نووية صغيرة.
 
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