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أنقرة: نبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
18-04-2022 | 10:30
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد في كلمة بولاية سينوب، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، سائلا: "لماذا رئيسا البلدين يقبلان فقط بوساطة الرئيس رجب طيب أردوغان!"، ويجيب: "لأننا نتخذ موقفا واضحا، ونتمتع بعلاقات جيدة ومتوازنة مع الجميع".

وأشار مولود تشاويش أوغلو إلى أن تركيا تسعى لحل المشاكل المحيطة بها من جهة، ومن جهة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة أمامها بالشكل الأفضل، مشددا على أن "أهمية تركيا تزداد بالنسبة للسلام العالمي، حيث تكافح من أجل عالم أكثر عدلا".

وأضاف: "تركيا تدعم وحدة أراضي كافة دول المنطقة التي تعاني من أزمات، مثل سوريا واليمن وليبيا وأوكرانيا".
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