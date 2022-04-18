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عربي-دولي
الإمارات.. تزويد محطة براكة بحزم جديدة من الوقود النووي
Lebanon 24
18-04-2022
|
07:08
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أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، الاثنين، أن شركة نواة للطاقة بدأت المرحلة الاعتيادية لتزويد الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية بوقود نووي جديد، والقيام بأعمال صيانة دورية لها.
وتشمل هذه المرحلة إضافة حزم جديدة من الوقود النووي وإجراء مجموعة من أعمال الصيانة والاختبارات للمعدات المستخدمة في توليد الكهرباء والأنظمة المتعلقة بالأمان وغيرها.
وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي تشمل برامج المراجعات والتفتيش في مرحلة التزود بالوقود النووي والصيانة في الوحدة الأولى لضمان تنفيذ هذه الأنشطة وفقا لمتطلبات اللوائح في الهيئة.
وفي أعقاب الانتهاء من مرحلة التزود بالوقود، سوف تتم إعادة الوحدة الأولى للتشغيل بعد حصول شركة نواة على الموافقة من الهيئة.
(سكاي نيوز عربية)
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