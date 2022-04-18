"الناتو" مطالب بزيادة الدعم والا "حمام دم لا نهاية له" في أوكرانيا

إتهم الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا، تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، بارتكابها إبادة جماعية في أوكرانيا. ويبدو أن بايدن على حق.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، هل ستتدخل الولايات المتحدة لإيقاف بوتين؟ للأسف، لا. العاصمة الأوكرانية كييف بحاجة ماسة إلى طائرات مقاتلة لوقف الأعمال الوحشية، فهل ستحصل عليهم؟ لا. ما تحصل عليه أوكرانيا، وبكثرة، هو سياسة الإيماءات. إن ومتى قُتل جميع مواطنيها أو تم اقتالعهم من جذورهم، عندها يمكن لبايدن أن يقول: "لقد سبق وأخبرتكم بذلك". ولن يشكل هذا التصريح عزاءً كبيراً. فالهوة بين ما يقدمه القادة الغربيون وما تتطلبه أوكرانيا فعليًا للبقاء على قيد الحياة أصبحت قاتلة، حيث يلوح في الأفق هجوم روسي ضخم في الشرق. أما الهزيمة الروسية على أطراف العاصمة الأوكرانية فقد كانت ملحمية، أضف إلى ذلك غرف الطراد الروسي "موسكفا". لكن مثل هذه الانتصارات قد تخلق انطباعًا مضللًا حول الاتجاه العام للحرب. فحتى الجنرالات الروس، إذا بقوا على قيد الحياة، يتعلمون من أخطائهم. ربما تكون أحلك ساعة في أوكرانيا قد بدأت للتو".

وتابعت الصحيفة، "لقد قامت الديمقراطيات الغربية، المتجمعة حول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتقديم الكثير من المساعدة، لكن ليس بالقدر الكافي. إن أساس المشكلة يبدأ مع الولايات المتحدة، زعيمة التحالف، وهذا أمر مألوف. تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأميركيين يدعمون أوكرانيا لكنهم لا يريدون مشاركة القوات الأميركية بشكل مباشر. وهذا ما يريده بايدن باطنياً. فإن الحرب في أوروبا هي بطبيعة الحال مختلفة عندما يُنظر إليها من مدينة باريس في ولاية تكساس عما تكون عليه لدى مشاهدتها من العاصمة الفرنسية، باريس. فقد تفتقر إلى تلك الميزة الوجودية المعينة. إن التدخل العسكري المباشر والمحدود للناتو على الأرض لإنشاء ملاذات آمنة في غرب أوكرانيا، على سبيل المثال، أو لاستهداف المدفعية في مسرح العمليات أو القوات البحرية والصاروخية التي تقصف المدنيين، أمر ممكن تمامًا. قد يؤدي مجرد التهديد إلى توقف روسيا. ومع ذلك، يبدو أن بايدن لم يسمع بذلك من قبل. يكاد يكون من المؤكد أن خوفه من تصعيدها تلقائيًا إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا لا أساس له من الصحة. لكن من يجرؤ على اختبار الأمر؟"

وأضافت الصحيفة، "وهذا يترك خيارين: الأسلحة والعقوبات. ولكن هنا أيضًا، لا يزال الغرب مترددًا. عندما يناشد فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، كما يفعل يوميًا، لفرض حظر فوري على صادرات النفط والغاز والفحم الروسي، فهو يواجه مرة أخرى مزيجًا من الحذر الغربي والتردد والمصلحة الذاتية. فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يساوم إلى ما لا نهاية بشأن حظر نفطي محتمل. لكن بدون مثل هذه الإجراءات، ستتضاءل فرص الحياة في أوكرانيا إلى حد كبير مع مرور الوقت. تقوم الولايات المتحدة، مثل بريطانيا، بتوسيع نطاق ونوعية الأسلحة "الدفاعية" التي تزود بها أوكرانيا. تتضمن حزمة بايدن الأخيرة التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار طائرات هليكوبتر وناقلات جنود مدرعة ورادارات وطائرات بدون طيار. طلب البنتاغون من أكبر ثمانية مقاولين دفاعيين للجيش الأميركي المساعدة في إيجاد طرق لتسليح أوكرانيا بشكل أسرع وأفضل. وهذا، بالمناسبة، يمثل تصعيدًا غربيًا فعليًا يعترض عليه بوتين رسميًا الآن. ربما يكون استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هو الخطوة التي تؤدي إلى رد فعل أميركي من شأنه أن يغير مسار الحرب. يقول غالبية الأميركيين إنهم سيدعمون العمل العسكري إذا تم استخدام مثل هذه الأسلحة غير القانونية أو في حالة مهاجمة أحد حلفاء الناتو".

وبحسب الصحيفة، "سيقع اللوم على كل الحكومات الغربية في نهاية المطاف إذا سقطت أوكرانيا أو تم تقسيمها إلى جبهتين، شرقية وغربية، مثل ألمانيا في عام 1945. وقد حصد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الكثير من الشهرة باعتباره أفضل صديق جديد لزيلينسكي والذي عينه بنفسه. ومع ذلك، في حين أن المملكة المتحدة قدمت أسلحة فعالة للغاية مضادة للدبابات، فإنها تلتزم بإخلاص بخط واشنطن في ما يتعلق بالطائرات والدبابات والقوات البرية. وزعم جونسون أن "أهداف بوتين الوحشية يتم إحباطها... إننا ندعو لتحالف عالمي لإنهاء هذه المأساة". من الواضح أن هذا غير صحيح. نصف العالم، بما في ذلك الصين والهند، غير داعمة لهذه الخطوة. والنهاية ليست قريبة. ألمانيا، الزعيمة المفترضة لأوروبا، مثال مؤسف آخر. يقول المستشار أولاف شولتز إن أولئك الذين ارتكبوا الفظائع في بلدة بوتشا "يجب أن يحاسبوا". لكن يوم الحساب هذا يبقى حلما بعيد المنال طالما استمر شولتز في رفض عقوبات الطاقة الوطنية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي والجدل حول إمدادات الأسلحة. قال أندريه ميلنيك، سفير أوكرانيا في برلين، "لا أفهم كيف يستطيع أي ألماني النوم ليلاً. ما الذي تحتاجه ألمانيا للتصرف؟"

وختمت الصحيفة، "لا شك أن القوات الأوكرانية ستقاتل ببسالة في المعركة القادمة من أجل الشرق. لكن وفقًا لبعض التقديرات، سوف يفوق عددهم الخمسة مقابل واحد. ستكون الخسائر كبيرة حتمًا، بينما ربما تكون أفضل نتيجة يمكن أن يأملوا بها هي الجمود. ومع ذلك، بينما يتكشف هذا الرعب، فإن حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، أقوى تحالف عسكري في العالم، سيجلس فقط، ويبدو أنه مستعد، إذا لزم الأمر، لمشاهدة أوكرانيا تتمزق تدريجياً. بدون زيادة الدعم، يتوقع زيلينسكي "حمام دم لا نهاية له". يجب على القادة الغربيين التحدث أقل والقيام بالمزيد، وإذا فشل كل شيء آخر، فليستعدوا للتدخل عسكريًا".