بيسكوف يُعلّق على صور حريق الطراد الروسي "موسكفا"... هذا ما قاله

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم على مقطع فيديو وصور ظهرت على شبكة الانترت، نسبت لحادث حريق الطراد الروسي "موسكفا".ولم يؤكد أو ينفي بيسكوف في تصريحه الصحفي، صحة هذه الصور، وقال إنه لم يتمكن من التأكد مما إذا كانت هذه الصور مطابقة للواقع أم لا.وقال بيسكوف: "لقد رأينا حقا اللقطات، لكن لا يمكننا تحديد مدى صحتها".