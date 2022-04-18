وزير خارجية روسيا السابق يتحدث عن شروط استخدام النووي... ماذا كشف؟

قال وزير الخارجية الروسية السابق، أندريه كوزيريف، لشبكة فوكس نيوز، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بويتن قد يستخدم السلاح النووي "في مواقف محددة للغاية".وقال كوزيريف، الذي تولى وزارة الخارجية في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسن: "إذا كانت روسيا أو إحدى تلك الدول مهددة حقا وجوديا.. إذا جاءت قوات الناتو إلى موسكو، فمن المحتمل أن يلجأوا إلى الأسلحة النووية".لكن كوزيريف نبه إلى أنه "لا يوجد تهديد وجودي لروسيا في ظل الظروف الحالية".