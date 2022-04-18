عربي-دولي

مجلس النواب الاردني يوافق على رفع مذكرة للحكومة تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي

Lebanon 24
18-04-2022 | 13:30
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أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن مجلس النواب طالب في جلسته اليوم، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان؛ احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة. 

وقال نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق، إن الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.

وأعلن الصفدي خلال جلسة مجلس النواب عن استضافة عمان يوم الخميس المقبل اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية، للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، والتي تضم، إضافة إلى الأردن، كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
المصدر: روسيا اليوم
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