قمة دولية افتراضية حول "كوفيد" في 12 أيار

أعلن البيت الأبيض عن قمة دولية افتراضية لاحتواء تفشي وباء "كوفيد-19" والاستعداد للتهديدات الصحية المستقبلية ستعقد في 12 أيار.



اللقاء الافتراضي ستشترك في رئاسته الولايات المتحدة، وألمانيا التي تتولى حاليا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم).