عربي-دولي

بوتن: العقوبات ضدّ روسيا أدت لتضرر اقتصاد الغرب

Lebanon 24
18-04-2022 | 15:00
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الروبل مستقر على الرغم من العقوبات الغربية التي وصفها بأنها أدت إلى تضرر الاقتصاد في الغرب.

وقال بوتين في كلمة له حول الوضع الاقتصادي، إنّ "من حقّ موسكو أن تنظم السوق يدويًا ودعم الشركات التي تضررت جراء العقوبات المفروضة من الغرب على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأوضح أنّ "التضخم مستقر، والبطالة عند أدنى مستوياتها في روسيا، كما أن النقد الأجنبي يتدفق عائدا إلى المصارف الروسية".

وشدد بوتين على أهمية الحذر من أجل ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
المصدر: سكاي نيوز
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