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لأول مرة... الجيش الإيراني يستعرض الطائرة المسيرة "كمان 22" (صور)

Lebanon 24
18-04-2022 | 15:30
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عرضت قوات الدفاع الجوي الإيرانية، بمناسبة يوم الجيش الإيراني، معداتها الجديدة في مجال أنظمة الرادار والاستطلاع والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ.

وكشف الجيش عن أحدث طائراته المسيرة "كمان 22" لأول مرة، التي تعتبر "طائرة استراتيجية ومتعددة المهام وأول طائرة مسيرة عملاقة وقتالية للجيش الإيراني تستطيع التحليق لـ24 ساعة متواصلة ومداها العملياتي ثلاثة آلاف كيلومتر"، وفقا لوكالة "فارس".

وتستطيع "كمان 22" المسيرة "التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة".

ويبلغ وزن الطائرة المسيرة طنا ونصف الطن وتحمل 300 كيلوغرام من الأسلحة والذخائر، و"تم تصميمها حسب المواصفات العملياتية المطلوبة للقوات الجوية للجيش"، كما تحمل 4 قنابل من فئة "قائم" بالإضافة الى صاروخين ذكيين، وهي مزودة بمنظومة التشويش "إيكس باند".
 
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المصدر: روسيا اليوم
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