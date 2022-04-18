عربي-دولي

4 قاذفات نووية روسية حلّقت بالقرب من أوكرانيا

Lebanon 24
18-04-2022 | 16:59
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كشفت تقارير إعلامية أن 4 طائرات روسية، تستخدم لحمل قنابل نووية، حلّقت فوق منطقة كالوغا، بين العاصمة موسكو والحدود الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه يعتقد أن الطائرات هي من طراز "Tu-95s" الروسية، والمعروفة باسم "Bears"، مضيفا أنها حلقت على مسافة قريبة من أهداف محتملة في أوكرانيا.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الروسية الغرض من الطلعات الجوية.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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