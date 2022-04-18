عربي-دولي

الكويت تدين إحراق القرآن في السويد

Lebanon 24
18-04-2022 | 11:42
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أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، إقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من المصحف الشريف.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن هذه الإساءات تشكل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم وتحريضا ضدهم وتقوض قيم التعايش والتسامح.
ودعت المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار، ومنع الإساءة لكافة الأديان السماوية.
المصدر: روسيا اليوم
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