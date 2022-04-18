الكويت تدين إحراق القرآن في السويد

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، إقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من المصحف الشريف.



ودعت المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار، ومنع الإساءة لكافة الأديان السماوية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان إن هذه الإساءات تشكل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم وتحريضا ضدهم وتقوض قيم التعايش والتسامح.ودعت المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، والعمل على نشر قيم التسامح والتعايش والحوار، ومنع الإساءة لكافة الأديان السماوية.