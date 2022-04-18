عربي-دولي

الجيش الأوكراني: روسيا تبدأ هجوما واسعا شرقي البلاد

Lebanon 24
18-04-2022 | 12:45
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قالت قيادة الأركان الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها ترى "مؤشرات" على بدء هجوم روسي واسع شرقي البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن قيادة الأركان الأوكرانية قولها إن "التركيز العسكري الرئيسي لروسيا هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك".
وأضافت أن روسيا تكثف عملياتها العسكرية في أجزاء من منطقتي خاركيف ودونيتسك.
وكانت روسيا عدلت، قبل أيام، خططها، وسحبت قواتها من مناطق الشمال، وشددت على أنها ستركز من الآن فصاعدا على "تحرير" إقليم دونباس.
وتشكل منطقة دونيتسك مع لوغانسك إقليم دونباس الناطق بالروسية، وسيطر عليه انفصاليون مدعومون من روسيا في 2014. وتتمركز وحدة أوكرانية كبيرة هناك منذ ذلك الحين.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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