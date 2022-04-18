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جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة

Lebanon 24
18-04-2022 | 14:04
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أعلن جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل، وأنه تم تفعيل صافرات الإنذار بمنطقة غلاف غزة، وذلك بالتزامن مع مواجهات واعتقالات في الضفة واتصالات دبلوماسية للضغط من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة.
وأشارت قناة الجزيرة إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف أو صواريخ تجاه إسرائيل.
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