مقاتلات إسرائيلية تقصف جنوب غزة.. ومضادات المقاومة تردّ

استهدفت مقاتلات إسرائيلية في وقت متأخر من ليل أمس بعدد من الصواريخ موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين أعلنت المقاومة تصديها للغارات، وذلك بالتزامن مع مواجهات واعتقالات في الضفة واتصالات ديبلوماسية للضغط من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة.وقد ألحقت الغارات أضرارا مادية في الموقع المستهدف والأراضي المحيطة به ولم يبلغ عن وقوع إصابات. ونقلت عن شهود عيان أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية أطلقت نيرانها تجاه المقاتلات.وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "دفاعاتنا الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع بصاروخ أرض جو".وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال بيانا قال فيه إن طائراته المقاتلة استهدفت "ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس".وتعليقا على هذه الغارات، قالت حماس إن قصف الجيش الإسرائيلي لمواقع المقاومة محاولة فاشلة لمنع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.وكان جيش الاحتلال قد أعلن أيضا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل، وأنه تم تفعيل صافرات الإنذار بمنطقة غلاف غزة.وأضاف أن التفاصيل بشأن الحادث قيد البحث، كما تحدث الجيش الإسرائيلي كذلك عن أنباء عن سماع دوي انفجارات في منطقة غلاف غزة.