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عربي-دولي
لا خطط لدى بايدن لزيارة أوكرانيا
Lebanon 24
18-04-2022
|
21:15
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أعلن البيت الأبيض، أمس، أن "الرئيس جو بايدن لا ينوي زيارة كييف على الرغم من إلحاح نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عليه لزيارة العاصمة المحاصرة وإظهار مزيد من الدعم الأميركي لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، لكن البيت الأبيض أكد أن بايدن سيبحث مع الحلفاء جهود محاسبة روسيا، وسيجري اليوم اتصالات مع الشركاء لبحث مواصلة دعم أوكرانيا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين: "لا توجد خطط لدى الرئيس للذهاب إلى هناك. اسمحوا لي فقط أن أكرر هذا".
وسبق أن قام عدد من القادة الأوروبيين بزيارة كييف ولقاء زيلينسكي، لكن زيارة بايدن قد تشكل تحديا أمنيا أكثر تعقيدا.
وقالت إدارة بايدن إنها "تنظر بدلا من ذلك في إرسال مسؤول رفيع المستوى يرجح أن يكون وزير الخارجية أنطوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن".
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