عربي-دولي

أوكرانيا تعلن بدء "معركة السيطرة على دونباس"

Lebanon 24
18-04-2022 | 21:18
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أعلنت السلطات الأوكرانية أمس أن القوات الروسية بدأت هجومها على شرق أوكرانيا الذي يتعرّض لقصف عنيف، في حين تتواصل الضربات في غرب البلاد.
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة عبر "تلغرام": "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".
وتابع: "بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا"، وهو كان قد حذّر الأحد من أن الروس يريدون الانتهاء من دونباس وتدميرها.
وجاء إعلان زيلينسكي بعيد تأكيد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر فيسبوك أنّ الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا قد بدأ.
وقال الحاكم: "إنّه الجحيم. الهجوم الذي يُحكى عنه منذ أسابيع قد بدأ".

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