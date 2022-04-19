زيلينسكي: نحتاج إلى مزيد من الأسلحة في أسرع وقت

رفض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مخاوف مسؤولي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من أن جيشه سيحتاج إلى تدريب كبير قبل تلقي أسلحة متطورة من دول أخرى، مؤكدا أن قواته بحاجة إلى أسلحة في أسرع وقت، ويمكن أن تتعلم استخدامها بنفس السرعة.وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "سمعت هذه الحكايات الطويلة بأننا سنحتاج شهورًا لتدريب قواتنا على استخدام دبابات جديدة. حسنًا، أعطونا دبابة من الحقبة السوفيتية. نحن على استعداد لاستخدام أي نوع من المعدات، ولكن يجب تسليمها بسرعة كبيرة. ولدينا القدرة على تعلم كيفية استخدام المعدات الجديدة. ولكن يجب أن تأتي بسرعة."وأكد أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى حتى الآن، بما في ذلك حزمة المساعدة الأمنية الجديدة لإدارة بايدن البالغة 800 مليون دولار، ساعدت بلاده على مقاومة الغزو الروسي. لكنه أشار إلى أن بلاده ستكون هناك حاجة إلى المزيد في أسرع وقت.وأضاف "لقد سمعت مرات عديدة من دول معينة لم ترغب في تزويدنا بالسلاح بسرعة لأن جنودنا ليسوا مستعدين من الناحية الفنية لاستخدامها. لكن مدربينا سيجهزون قواتنا للقتال بها".وتابع: "إذا كانت طائرة، على سبيل المثال، يمكن للطيارين أن يكونوا جاهزين في غضون أسبوعين. سواء كانت طائرات بدون طيار كاميكازي، أو مدفعية، أو مدافع هاوتزر، لدينا أشخاص أذكياء جدًا. لقد تدربنا مع دول الناتو".والاثنين، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، بداية الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لموسكو وحيث تشتدّ حدّة المعارك الدامية.وقال الرئيس الأوكراني في كلمة عبر تلغرام "يمكننا أن نؤكّد الآن أنّ القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعدّ لها منذ وقت طويل. قسم كبير جداً من الجيش الروسي مكرّس حالياً لهذا الهجوم".وتابع زيلينسكي "بغضّ النظر عن عدد الجنود الروس الذين تم إحضارهم إلى هنا، سنقاتل وسندافع عن أنفسنا".وجاء إعلان زيلينسكي بعيد تأكيد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك سيرغي غايداي، الاثنين، أنّ الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ".