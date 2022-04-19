مساع أميركية لإحباط تمدد الصين في جزر استراتيجية.. ما القصة؟

أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن قلقها من إبرام الصين اتفاقا أمنيا محتملا مع جزر سليمان، الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي والتي توجه إليها وفد من كبار الدبلوماسيين الأميركيين في مسعى لإحباط تمدد بكين في هذه المنطقة الاستراتيجية.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون أن منسق منطقة المحيطين الهندي والهادي في المجلس كيرت كامبل ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك سيقودان الوفد الذي ستشمل جولته أيضا فيجي وبابوا غينيا الجديدة.وعلى الرغم من أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة، إلا أن مسودة مسربة أثارت مخاوف أستراليا والولايات المتحدة من حصول الصين على موطئ قدم عسكري جديد في جنوب المحيط الهادي.وكان رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري قد شدد على أن "لا نية لديه على الإطلاق للطلب من الصين إنشاء قاعدة عسكرية في جزر سليمان".وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "على الرغم من تصريحات حكومة جزر سليمان، فإن الطبيعة الواسعة للاتفاق الأمني تترك الباب مفتوحا أمام نشر جمهورية الصين الشعبية قوات عسكرية في جزر سليمان".وأضاف برايس: "نعتقد أن توقيع مثل هذه الاتفاق يمكن أن يزيد زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان ويشكل سابقة مقلقة لمنطقة المحيط الهادي الأوسع".وأشار إلى أن جزر سليمان تحصل على الدعم من خلال علاقتها الأمنية مع أستراليا التي أرسلت قوات إلى الأرخبيل العام الماضي في أعقاب اندلاع أعمال شغب هناك.