الولايات المتحدة وأوروبا تحييان "إحتواء" الحرب الباردة

قلة من الخبراء على استعداد للتنبؤ بكيفية انتهاء الحرب في أوكرانيا وموعدها . لكن الكثيرين يتوقعون صراعًا مريرًا طويل الأمد، لا سيما في شرق البلاد حيث تتراجع القوات الروسية بعد الصد المهين لتقدمها على كييف.وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "طالبت الحكومة الأوكرانية بمزيد من الدعم العسكري من الحلفاء الغربيين. وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقتال لسنوات مقبلة بدلاً من الرضوخ للانذارات الروسية. وتعثرت العملية الدبلوماسية المؤقتة، وسط تزايد التقارير عن جرائم الحرب والفظائع الروسية في المدن والبلدات الأوكرانية. في واشنطن والعديد من العواصم الأوروبية الأخرى، يخطط المسؤولون لممارسة الضغط على الكرملين لسنوات مقبلة. على الرغم من أن معظم قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لم يعبروا عن رغبتهم العلنية في تغيير النظام في موسكو، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد جعل الغرب يصب تركيزه على سبل المواجهة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتماماً كما أفاد الزميلان كارين ديونغ ومايكل بيرنباوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن استراتيجية طويلة المدى بقيادة الولايات المتحدة لعزل روسيا قد بدأت بالفعل في الظهور. تمثل هذه الاستراتيجية نقطة محورية جديدة من "التوجه نحو آسيا" - وهو التصميم المفترض من جانب الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدار العقد الماضي لتحويل أولوياتها الجيوستراتيجية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. استبعد الرئيس السابق باراك أوباما روسيا ذات مرة باعتبارها "قوة إقليمية" ذات تأثير وقدرة محدودة. الآن، يرى البيت الأبيض في خلال عهد جو بايدن روسيا إلى جانب الصين كخصم أساسي، ويعيد إحياء نسخة من نهج حقبة الحرب الباردة القديمة المتمثل في "الاحتواء" للتحقق من طموحات موسكو".وتابعت الصحيفة، "كتب ديونغ وبيرنباوم: "من المرجح أن يتم تغيير استراتيجية الأمن القومي الأولى لبايدن، المطلوبة قانونًا العام الماضي ولكنها لم تكتمل بعد، بشكل كبير عن التوقعات الأولية التي ستركز بشكل حصري تقريبًا على الصين والتجديد المحلي".وتابعا: "استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة للبنتاغون، والتي تم إرسالها الشهر الماضي في شكل سري إلى الكونغرس، تعطي الأولوية لما أطلق عليه ملخص موجز للبنتاغون "التحدي الروسي في أوروبا"، بالإضافة إلى التهديد الصيني". في حزيران، سيكشف الناتو عن أول وثيقة "مفهوم استراتيجي" له منذ عام 2010. قبل اثني عشر عامًا، كان الحلف يأمل في تأمين "شراكة إستراتيجية حقيقية" مع روسيا - الآن، من المحتمل أن يشير ذلك إلى موقف أكثر عدوانية تجاه نظام بوتين. من المرجح أن تلتزم حكومات الناتو بنشر قوات أكبر وأكثر رسوخًا على طول الحدود الروسية، بينما يبدو أن الحلف مستعد للنمو مع اقتراب كل من فنلندا والسويد من الانضمام إلى الكتلة. على الرغم من أن بعض النقاد يرغبون في أن تتحرك بشكل أسرع، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا نحو التخلص التدريجي طويل الأجل من اعتماد القارة على الطاقة الروسية.وقال وزير خارجية لاتفيا، إدغارز رينكيفيك، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، "هناك إدراك متزايد بأن هذا وضع طويل الأمد وأن إستراتيجية احتواء واستراتيجية دفاع بدأت تتشكل". وأضاف: "ادعم أوكرانيا بقدر ما تستطيع، وافرض عقوبات على روسيا بقدر ما تستطيع، وافعل كل ما يمكنك فعله لتقليل الاعتماد على روسيا، ولكن يمكنك أخيرًا، نعم، التركيز بشكل أكبر على الدفاع العسكري"."وأضافت الصحيفة، "يلخص رينكيفيك ما يحدث الآن أيضاً على أنه إجماع من الحزبين في واشنطن. بالطبع، بعيدًا عن الغرب، فإن وجهة النظر مختلفة بعض الشيء. تمسكت الديمقراطيات الكبرى في البرازيل والهند وجنوب إفريقيا بحذر بصداقات تاريخية مع موسكو ورفضت مواكبة العقوبات التي يقودها الغرب والأصوات المناهضة لروسيا في الأمم المتحدة. على الرغم من تأثر اقتصادها بالعقوبات الجديدة، لا يزال بإمكان روسيا التطلع إلى الأسواق والأصدقاء في أماكن أخرى للحصول على بعض العملات الصعبة والقليل من التضامن. وأشار الصحفي في صحيفة "فايننشال تايمز" جدعون راشمان إلى أنه "من الواضح أن أي انطباع مبدئي بأن العالم بأسره قد توحّد في غضب ضد روسيا كان مضللًا. بدلاً من ذلك، هناك "محور غضب" يتمحور حول التحالف الغربي و"محور اللامبالاة" يتمحور حول الجنوب العالمي". قد يوفر هذا وحده بعض الراحة للكرملين. أعلن بوتين الأسبوع الماضي: "لا نعتزم أن نصبح معزولين". وأضاف: "من المستحيل عزل أي شخص بشدة في العالم الحديث، خاصةً دولة شاسعة مثل روسيا". المفارقة، مع ذلك، أن بوتين نفسه يبدو أنه واحد من أكثر القادة عزلة في العالم. كما أفاد الزملاء، يُزعم أنه لا يستخدم هاتفًا ذكيًا ونادرًا ما يتصل بالإنترنت، بينما أدت تجربة الوباء إلى تسريع عادته المتمثلة في وجود اتصال محدود فقط مع مرؤسيه".وبحسب الصحيفة، "قد تكون هذه العزلة وراء ما يبدو أنه سوء التقدير الدراماتيكي وراء غزو أوكرانيا، والذي بدا أن بوتين وحلفاءه يعتقدون أنه سيؤدي إلى الإطاحة السريعة والسلسة لحكومة زيلينسكي، كل ذلك وسط هتافات الجمهور المؤيد لروسيا. لم يحدث ذلك، وقد ثبت أن إصرار بوتين على أن أوكرانيا ليست أمّة حقيقية، وأن هذه الدولة خاضعة لسيطرة عصابة من النازيين هذا هو ما كانت عليه دائمًا الأمور - وهم وغطرسة المستبد. في مواجهة الانتكاسات على الأرض في أوكرانيا ودبلوماسيًا مع الغرب، توحّد بوتين مع آخرين لحماية نفسه. وصف وكلاؤه في وسائل الإعلام الحكومية الحرب في أوكرانيا الآن على أنها معركة ضد الناتو نفسه، وتحويلًا دعائيًا عن دور روسيا بصفتها المعتدي الرئيسي. مع إخماد المعارضة داخل روسيا بوحشية، يرى المحللون أن حكم بوتين يتجه نحو مرحلة مظلمة جديدة. كتب سيرجي غورييف، وهو اقتصادي روسي في معهد "ساينس بو" في باريس، أكمل نظام بوتين ارتداده من دكتاتورية القرن الحادي والعشرين إلى دكتاتورية القرن العشرين القائمة على الخوف. لسوء الحظ، هذا ما ستبدو عليه روسيا حتى رحيله"."وتابعت الصحيفة، "لقد أوصلنا قرار بوتين بغزو أوكرانيا - ورد فعل الغرب الجماعي والواسع على الغزو - إلى لحظة وجودية. يبدو أن الوضع الراهن لا يمكن الدفاع عنه وكلا الجانبين يبحثان عما يمكن أن يكون مواجهة طويلة الأمد ومكلفة. في واشنطن، يعتقد بعض المحللين أن المخاطر لا ينبغي أن تكون بهذا الحجم، ليس أقلها عندما لا تكون الولايات المتحدة قد استعدت للتغلب على التحدي الأكبر والهادف الذي تمثله الصين. لكن العديد من الأوروبيين لم يعودوا مهتمين بالحساسية تجاه شخصية مثل بوتين أو التسامح مع استيائه الانتقامي وطموحاته الإمبريالية الجديدة. وقال مسؤول أوروبي كبير، "كنا نظن أن الترابط من شأنه أن يؤدي إلى الاستقرار لأن لدينا مصالح مترابطة. الآن، رأينا أن هذا ليس هو الحال. كانت روسيا مرتبطة بشكل كبير بأوروبا، وهي دولة معولمة". وأضاف: "الاعتماد المتبادل، كما رأينا الآن، يمكن أن ينطوي على مخاطر جسيمة، إذا كان البلد لا يرحم بما فيه الكفاية. علينا أن نتكيف مع وضع جديد تمامًا"."