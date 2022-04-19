ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى التفاوض

دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، روسيا وأوكرانيا إلى حل النزاع من خلال المفاوضات.وفي تصريح نقلته صحيفة "هيل"، قال ترامب: "لا جدوى من عدم جلوس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى نوع من الاتفاق".وأعرب الرئيس الأميركي السابق عن رأي مفاده أن إيجاد حل للوضع الحالي يجب أن يجري الآن تحديداً.