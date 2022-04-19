عربي-دولي

ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى التفاوض

Lebanon 24
19-04-2022 | 06:30
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دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، روسيا وأوكرانيا إلى حل النزاع من خلال المفاوضات.

وفي تصريح نقلته صحيفة "هيل"، قال ترامب: "لا جدوى من عدم جلوس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى نوع من الاتفاق".

وأعرب الرئيس الأميركي السابق عن رأي مفاده أن إيجاد حل للوضع الحالي يجب أن  يجري الآن تحديداً.
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