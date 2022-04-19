عربي-دولي

هل صام المصريون يوماً أبكر من موعد شهر رمضان الحقيقي؟ معهد متخصص يجيب

Lebanon 24
19-04-2022 | 07:00
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أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، صحة موعد بدء شهر رمضان المبارك لهذا العام وفقا لليوم الذي أعلنته دار الإفتاء المصرية.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، أوضح جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن "اكتمال القمر في 16 رمضان الحالي لا يعني أن الناس صامت يوما باكرا عن موعد الشهر الكريم، وأنه طبقا لحسابات المعهد الفلكية فشهر رمضان في موعده تماما، وطبقا للرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية، ثبتت الرؤية الشرعية وبدأ رمضان في 2 نيسان".

وأشار جاد القاضي إلى أن الناس غير المتخصصين التقطوا صورا للقمر ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتابعوا القمر في اليومين السابقين واللاحقين.

وأكمل: "نحن نرصد كافة الأمور بالحسابات الفلكية، والرؤية الشرعية ثبتت في موقعين، وليس هناك خلاف على ذلك".

وتابع  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مستنكرا: "الشخص اللي بيقول إحنا صمنا يوم بدري، إحنا صمنا يوم بدري عن مين؟ ومتأخر عن مين؟ كان ممكن يتكلم لو كانت الرؤية الشرعية اختلفت عن الدليل الفلكي، ولكن الاثنين متفقان، وليه الخلاف ونعمل قلق وزعزعة وبلبلة للناس بسبب ناس غير متخصصة؟"
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