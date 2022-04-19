عربي-دولي

الصواريخ تضيء سماء أوكرانيا.. روسيا تقصفُ 1260 هدفاً عسكرياً!

Lebanon 24
19-04-2022 | 09:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفّذت عشرات الضربات الجوية في شرق أوكرانيا، ليل الاثنين الثلاثاء، بعدما قال مسؤولون أوكرانيون إن موسكو أطلقت هجوما واسعا.

وقالت الوزارة إن "صواريخ عالية الدقة ومن الجو" ضربت 13 موقعا أوكرانيا في أجزاء من دونباس، بما في ذلك بلدة سلوفيانسك، بينما استهدفت ضربات جوية أخرى "60 من المعدات العسكرية الأوكرانية" بما في ذلك في بلدات قريبة من الجبهة الشرقية.

وذكرت أن الجنود الروس دمروا مستودعين يحتويان على رؤوس حربية لصواريخ "توشكا-يو" التكتيكية في شيرنوفا بوليانا في لوغانسك كما في بالاكليا في خاركيف.

وذكرت الوزارة في بيان أن صواريخ ومدفعية ضربت خلال الليل 1260 هدفا عسكريا.

وقالت: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 قرب قرية مالينيفكا في منطقة دونيتسك".

وأعلنت السلطات في كييف في وقت متأخر الاثنين أن روسيا أطلقت هجوما في شرق أوكرانيا، يمثل مرحلة جديدة في الحملة العسكرية المستمرة منذ نحو شهرين.

مصنع آزوفستال للمعادن

من جانب آخر، دعت روسيا القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة مصنع آزوفستال للمعادن في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بحلول الظهر بتوقيت موسكو (09:00 بتوقيت غرينتش).

وطالبت وزارة الدفاع الروسية كييف بإظهار "المنطق وإصدار أوامر مماثلة للمقاتلين بوقف مقاومتهم العبثية"، مضيفة أنها "ستضمن نجاة" المدافعين عن ماريوبول من الموت إذا ألقوا أسلحتهم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من روسيا إدوارد باسورين قوله في وقت سابق إن قوات الانفصاليين تحاول اقتحام المصنع.
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