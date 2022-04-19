بعد إغراقه السفينة الأهم في أسطول البحر الأسود الروسي... هكذا تمّت مكافأة قائد البحرية الأوكرانية

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بترقية قائد البحرية الأوكرانية الأعلى، كمكافأة له على إغراق السفينة الأهم في أسطول البحر الأسود الروسي "موسكفا".



وحصل العميد البحري أوليكسي نيزبابا على رتبة نائب أميرال، وفقا لمرسوم وقعه زيلينسكي ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي.