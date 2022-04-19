العراق.. إعلان حالة الإنذار القصوى لمدة 3 أيام

أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأنه تمّ الإعلان عن حالة الإنذار القصوى لمدة ثلاثة أيام في عموم محافظات العراق لـ"إفشال جميع المخططات الإرهابية".ووفقاً لموقع "الحرة"، فقد قال المصدر في حديث لموقع السومرية نيوز، إنه "تم الإعلان عن الإنذار (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق، من أجل إفشال جميع المخططات الارهابية، وحسب توجيهات المراجع الأمنية العليا".وتشهد مناطق في العاصمة بغداد، وأخرى في بعض المحافظات، تشديداً أمنياً خلال شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر، تحسباً لأي هجمات إرهابية.وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أصدر أمس الاثنين، توجيهات لتعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن الأخير "ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون الذين استعرضوا سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش.. والقضاء على آخر أوكاره".وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء وجه الأجهزة الأمنية المعنية والمكلّفة بالواجبات الميدانية، بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان".ووجه الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بحسب البيان "بتكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون".وفي سياق متصل، أعلنت⁩ خلية الإعلام الأمني، إلقاء القبض على عنصر من داعش عمل بما يسمى ديوان القضاء والمظالم في التنظيم الإرهابي حاول استهداف المواطنين خلال أجواء شهر رمضان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.وذكرت الخلية، في بيان أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد قيادات داعش والمكنى (هاني) والذي عمل بما يسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع نينوى، ومن خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بنقل الأموال إلى عناصر عصابات داعش بين العراق واحدى دول الجوار، وكذلك وجود عبوة ناسفة داخل منزله كان في نيته استهداف القوات الامنية والمواطنين وتعكير أجواء شهر رمضان".وأضاف البيان: "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في محافظة نينوى وبدلالة الإرهابي تم تفتيش المنزل وضبط العبوة التي كانت معدة للتفجير".