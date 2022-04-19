موقفٌ حازم.. هل ستشطب واشنطن الحرس الثوري من قائمة الإرهاب؟





وأبدت الولايات المتحدة رفضاً ضمنياً لمطلب إيراني أساسي من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي، فيما أعلنت طهران أن التسوية في هذا الملف لا تزال بعيدة المنال.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء أمس الاثنين: "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي، وأن تتفاوض حول هذه المسائل بحسن نيّة وتعاون".



وأضاف برايس بحسب ما نقلت فرانس برس: "يعرف الإيرانيون مواقفنا في مختلف الموضوعات".



نستعدّ لكل السيناريوهات خبت مجدداً خلال الساعات الماضية، فرص التوصل لتوافق حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بعد أشهر طويلة من المشاورات التي وصلت قبل أسابيع إلى مراحلها النهائية.وأبدت الولايات المتحدة رفضاً ضمنياً لمطلب إيراني أساسي من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي، فيما أعلنت طهران أن التسوية في هذا الملف لا تزال بعيدة المنال.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء أمس الاثنين: "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطّى الاتفاق النووي، وأن تتفاوض حول هذه المسائل بحسن نيّة وتعاون".وأضاف برايس بحسب ما نقلت فرانس برس: "يعرف الإيرانيون مواقفنا في مختلف الموضوعات".





بدوره، لم يبد الجانب الإيراني أكثر تفاؤلا، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي أمس: "هناك أكثر من قضية عالقة بين إيران والولايات المتحدة". مع هذا، فقد لفت برايس إلى إنه "ليس واثقا" من أن التوصّل إلى تسوية حول النووي الإيراني سيكون ممكناً، لكنه أكد أن واشنطن تستعدّ لكل "السيناريوهات".بدوره، لم يبد الجانب الإيراني أكثر تفاؤلا، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي أمس: "هناك أكثر من قضية عالقة بين إيران والولايات المتحدة".