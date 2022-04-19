عربي-دولي

شويغو: مستمرون بتحرير دونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
19-04-2022 | 11:30
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ضمن سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيدا ببسالة الجنود.

وأضاف الوزير أن روسيا تظل ضامنا موثوقا به لأمن مواطنيها.

كما أشار إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تطوير جيشها.

من جانب آخر أشار شويغو إلى أن واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال "حتى آخر أوكراني".
المصدر: روسيا اليوم
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