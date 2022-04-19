17
o
بيروت
21
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
شويغو: مستمرون بتحرير دونيتسك ولوغانسك
Lebanon 24
19-04-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ضمن سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيدا ببسالة الجنود.
وأضاف الوزير أن روسيا تظل ضامنا موثوقا به لأمن مواطنيها.
كما أشار إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تطوير جيشها.
من جانب آخر أشار شويغو إلى أن واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال "حتى آخر أوكراني".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
Lebanon 24
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
05:00 | 2022-04-19
19/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
Lebanon 24
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
04:10 | 2022-04-19
19/04/2022 04:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
00:41 | 2022-04-19
19/04/2022 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
06:39 | 2022-04-19
19/04/2022 06:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
13:26 | 2022-04-19
19/04/2022 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-04-19
تصريح مفاجىء لاغنى رجل في العالم: لا أملك بيتاً وأنام عند أصدقائي
16:30 | 2022-04-19
الكاظمي: الشعب العراقي قلق من نتائج الانسداد السياسي
16:19 | 2022-04-19
انقسام في مجلس الأمن الدولي بشأن التوترات في القدس
16:00 | 2022-04-19
لن يفلت أحد.. "النقد الدولي" يعلن توقعه للتضخم العالمي
15:30 | 2022-04-19
موسكو تعلن دبلوماسيين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم
15:00 | 2022-04-19
كاستكس: سأقدم استقالة الحكومة لماكرون في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية
فيديو
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
20/04/2022 00:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
20/04/2022 00:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
20/04/2022 00:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact