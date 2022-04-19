شرطة الإكوادور تصادر نحو 3 أطنان من الكوكايين

نشرت شرطة الإكوادور لقطات من عمليتها التي أحبطت خلالها محاولة تهريب نحو 3 أطنان من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 92 مليون دولار وذلك في ميناء جواياكيل.



وقالت الشرطة إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم في محاولة تهريب الشحنة والتي كانت تتجه إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا.