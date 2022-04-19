ضربة جديدة لداعش..لاالقضاء على زعيم التنظيم في بحيرة تشاد

تخلصت قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات من زعيم تنظيم داعش، عمار بن عمر، في بحيرة تشاد في غرب إفريقيا خلال ضربات جوية مكثفة.



وتمّ تنفيذ الضربات الجوية المنسقة من قبل سلاح الجو النيجيري "سوبر توكانو" بالتنسيق مع قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، وطائرة الهليكوبتر "Mi35" و "Mi171" التابعة لسلاح الجو النيجيري، في أرينا في حكومة مارتي المحلية، في ولاية بورنو.