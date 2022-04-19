معركة دونباس... ما هي أوّل مدينة سقطت بقبضة الروس شرقي أوكرانيا؟

أعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت منها.وكريمينا أول مدينة يتم الاستيلاء عليها في الهجوم الروسي الجديد بشرق أوكرانيا.وقال غايداي في إفادة صحفية: "كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة، واضطر مدافعونا للانسحاب. حصنوا أنفسهم في مواقع جديدة ويواصلون قتال الجيش الروسي".وأضاف أن القوات الروسية هاجمت المدينة "من جميع الجهات".وتابع: "من غير الممكن إحصاء عدد القتلى بين السكان المدنيين. لدينا إحصاء رسمي، نحو 200 قتيل، لكن العدد أكثر بكثير في الواقع".