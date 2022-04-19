عربي-دولي

روسيا تضيف 11 كتيبة جديدة إلى قواتها في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
19-04-2022 | 14:30
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تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تتعلم من إخفاقاتها في شمال أوكرانيا، حيث لم تكن لديها القدرات المناسبة لمواصلة العمليات العسكرية، وتطبق تلك الدروس على تركيزها الجديد في شرق وجنوب البلاد، وفقًا لمسؤول دفاعي أميركي كبير.

وقال مسؤول دفاعي كبير في اتصال هاتفي مع الصحفيين: "ما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية هو أنهم يواصلون محاولة تهيئة الظروف. نحن نسميها عمليات التشكيل"، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأضاف المسؤول: "يبدو أنهم يحاولون التعلم من الدروس الفاشلة في الشمال حيث لم يكن لديهم قدرات دعم مناسبة في المنطقة التي كانوا على وشك العمل فيها".

وأكد أن روسيا حركت 11 كتيبة تكتيكية جديدة من مدفعية ثقيلة وعناصر تمكين للقيادة والسيطرة وطيران، ليرتفع عدد الكتائب الروسية 76.
المصدر: الحرة
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