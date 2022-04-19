كاستكس: سأقدم استقالة الحكومة لماكرون في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إن حكومته ستقدم استقالتها إذا أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وأوضح كاستكس، أن هذه الخطوة تأتي في محاولة لتوفير "قوة دفع جديدة" لحزب ماكرون الوسطي قبل الانتخابات البرلمانية في حزيران.وأضاف: "أنا من بين أولئك الذين يعتقدون أنه ينبغي إيجاد قوة دفع جديدة بعد إعادة انتخاب الرئيس ماكرون".