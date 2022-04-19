عربي-دولي

موسكو تعلن دبلوماسيين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم

Lebanon 24
19-04-2022 | 15:30
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أعلنت الخارجية الروسية أنها تعتبر 14 موظفا في السفارة الهولندية في موسكو وموظفا في القنصلية العامة في سانت بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة روسيا في غضون 14 يوما.
وقالت الوزارة في بيان: "يوم 19 نيسان، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو، هيلس أرنو بيشور بلو، إلى وزارة الخارجية الروسية، وقدّمت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ردا على اعتبار 18 موظفا من السفارة الروسية في لاهاي، والبعثة التجارية الروسية في أمستردام، والبعثة الدائمة لروسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وتابعت: "تسلّم السفير مذكرة من الوزارة، تتضمن اعتبار 14 موظفا في السفارة الهولندية في موسكو وموظفا واحدا في القنصلية العامة لهولندا في سانت بطرسبورغ، أشخاصا غير مرغوب فيهم، وذلك ردا على الإجراءات غير الودية... وعليهم مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين".
وأضافت الخارجية: "في 19 نيسان، استُدعي سفير دوقية لوكسمبورغ الكبرى، جورج فابر، إلى وزارة الخارجية الروسية. واحتج الجانب الروسي بشدة على القرار غير المبرر لسلطات لوكسمبورغ بالإعلان عن موظف في السفارة الروسية في لوكسمبورغ شخصا غير مرغوب فيه".
وأضاف بيان الخارجية: "يشار إلى أن هذه الخطوة غير الودية وغير المحفزة سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات بين روسيا ولوكسمبورغ. وقد تم التأكيد على أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في الرد".
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت موسكو أنها تعتبر "عددًا من موظفي السفارة البلجيكية في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 3 أيار".
المصدر: سبوتنيك
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