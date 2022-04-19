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الكاظمي: الشعب العراقي قلق من نتائج الانسداد السياسي

Lebanon 24
19-04-2022 | 16:30
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي أن الشعب العراقي قلق من نتائج الانسداد السياسي.

وقال خلال كلمة له في احتفالية الذكرى الـ41 لتأسيس منظمة بدر: "نعترف أننا نعيش اليوم أزمة سياسية ونجتهد في إيجاد الحلول وأحيانا نجتهد في ابتكار العوائق والانسدادات، وعلينا أن نعترف كذلك أن شعبنا قلق من نتائج الانسداد السياسي بما يعرقل مسار حياته، فالشعب أوفى بعهده تجاه الدولة".

وأضاف، أن "الشعب آمن بأن الأمل تصنعه الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة، وحب الوطن والدفاع عن الدولة ومقدراتها والولاء لهذه الأرض أولا وثانيا وثالثا".

وأشار الكاظمي إلى "وجود أزمة سياسية في شكلها العام وخلاف دستوري وتضارب في تعريف إدارة الدولة".

وتابع: "أننا نواجه أزمة ثقة وليست أزمة دستورية وسياسية فحسب".
المصدر: روسيا اليوم
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