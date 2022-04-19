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عربي-دولي
احتجاجا على أحداث القدس.. الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي
Lebanon 24
19-04-2022
|
11:18
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استدعت الإمارات السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقال البيان إن ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، استدعت أمير حايك، سفير دولة إسرائيل في الإمارات وأبلغته "احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين".
وأكدت الوزيرة، وفق البيان، "ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة".
وأكدت على "ضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
وشددت الوزيرة "على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
المصدر: الحرة
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